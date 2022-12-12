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Шевченко Григорий Федорович

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Место рождения

Романова Балка, Миколаївська область

Дата рождения

29.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1887

Отец: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Мать: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Бракосочетание
12.05.1913

Жена: Ирина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.09.1916

Сын: Шевченко Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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