Шевченко Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1887
Бракосочетание
12.05.1913
Жена: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1916
Сын: Шевченко Аким Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно
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