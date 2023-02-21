Шевченко Фёдор Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Шевченко Феодосий Григорьевич
Мать: не указана
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Сын: Шевченко Григорий Федорович
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Сын: Шевченко Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Сын: Шевченко Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Сын: Шевченко Николай (90%) Федорович
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна
Дочь: Федора Федоровна
Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна