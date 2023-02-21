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Шевченко Фёдор Феодосиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Феодосий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Рождение ребёнка
29.09.1884

Сын: Шевченко Иван Федорович

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Шевченко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.05.1889

Сын: Шевченко Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.01.1892

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Шевченко Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
02.12.1903

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шевченко Николай (90%) Федорович

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Федора Федоровна

Мать ребёнка: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Мелания Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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