(???Дигичь) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1913
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: (Шевченко) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шевченко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1916
Сын: Шевченко Аким Григорьевич
Отец ребёнка: Шевченко Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно