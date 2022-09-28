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(???Дигичь) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1913

Муж: Шевченко Григорий Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: (Шевченко) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шевченко Григорий Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.09.1916

Сын: Шевченко Аким Григорьевич

Отец ребёнка: Шевченко Григорий Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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