Шевченко Мелания Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти10.05.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Сын: Шевченко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Сын: Шевченко Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Сын: Шевченко Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Сын: Шевченко Николай (90%) Федорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич
Дочь: Федора Федоровна
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич