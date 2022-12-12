Шевченко Мелания Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Мелания Дорофеевна

Шевченко Мелания Дорофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

10.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Рождение ребёнка
29.09.1884

Сын: Шевченко Иван Федорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Шевченко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.05.1889

Сын: Шевченко Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.01.1892

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Шевченко Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
02.12.1903

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шевченко Николай (90%) Федорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Федора Федоровна

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Смерть
10.05.1916
Романова Балка, Миколаївська область
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close