Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Д. Слобода, Витебский район, Яновический с/с

Дата рождения

14.07.1910

Дата смерти

16.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910

Отец: Соколов Алексей Прохорович

Мать: Соколова Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельский Иван Титович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Новосельский Иван Титович

Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Зорькина (Новосельская) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Новосельский Иван Титович

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
16.05.2010
Искитим, город Искитим, Новосибирская область

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