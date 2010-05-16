Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна
Место рожденияД. Слобода, Витебский район, Яновический с/с
Дата рождения14.07.1910
Дата смерти16.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Новосельский Иван Титович
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Зорькина (Новосельская) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Новосельский Иван Титович
Смерть
16.05.2010