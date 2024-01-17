Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Новосельский Иван Титович

Мать: Новосельская Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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