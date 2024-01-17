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Валентина
Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Новосельский Иван Титович
1912 г.р.
Мать
Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Новосельский Иван Титович
Мать:
Новосельская Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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