Новосельский Иван Титович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти18.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Зорькина (Новосельская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна
Смерть
18.01.1993