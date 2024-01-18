Новосельский Иван Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосельский Иван Титович

Новосельский Иван Титович

avatar

Место рождения

Слобода, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

18.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Зорькина (Новосельская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
18.01.1993
Искитим, город Искитим, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.