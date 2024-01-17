Соколов Алексей Прохорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Соколов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Муравьёва (Соколова) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
14.07.1910
Дочь: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно