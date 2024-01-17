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Соколов Алексей Прохорович

Место рождения

Слобода, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Соколов Прохор

Мать: не указана

Слобода, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Муравьёва (Соколова) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна

Щиты, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1910

Дочь: Новосельская (Соколова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1912

Дочь: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Федоровна

Щиты, Вымнянская волость, Витебский уезд
Смерть
Неизвестно

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