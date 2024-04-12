Пауткин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1945
Сын: Пауткин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Пауткин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пауткин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Пауткина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010