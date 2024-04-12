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Пауткин Михаил Петрович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1927

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Пауткин Пётр Михайлович

Мать: Пауткина Анна Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1945

Сын: Пауткин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Сын: Пауткин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1956

Сын: Пауткин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Пауткина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Пауткина Таисия Фёдоровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Таисия Фёдоровна

Смерть
2010
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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