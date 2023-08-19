Пауткина (Шутылева) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Шутылева) Анна Лаврентьевна

Место рождения

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пауткин Александр Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Сын: Пауткин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пауткина Галина Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Пётр Михайлович

Смерть
1957
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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