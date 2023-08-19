Пауткина (Шутылева) Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пауткин Александр Петрович
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пауткина Галина Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957