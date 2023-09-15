Пауткина (Виногорова) Таисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПауткина (Виногорова) Таисия Фёдоровна

Пауткина (Виногорова) Таисия Фёдоровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Виногоров Фёдор Игнатьевич

Мать: Виногорова Анисья Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1945

Сын: Пауткин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Сын: Пауткин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1956

Сын: Пауткин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Пауткина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Михаил Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close