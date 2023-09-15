Пауткина (Виногорова) Таисия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1945
Сын: Пауткин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Пауткин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пауткин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Пауткина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Пауткин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно