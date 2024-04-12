Виногоров Фёдор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пауткина Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Пропал без вести в ВОВ