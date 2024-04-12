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Виногоров Фёдор Игнатьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Виногоров Игнатий Дмитриевич

Мать: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пауткина Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1931

Сын: Виногоров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Анисья Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анисья Григорьевна

Смерть
1944
Пропал без вести в ВОВ
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