Павлик (Нагорная) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлик (Нагорная) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

14.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1993

Отец: Нагорный Николай Иванович

Мать: Нагорная Людмила Николаевна

Место жительства
С 1993
Бракосочетание
Между 2009 и 2012

Муж: Павлик Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
02.04.2012

Сын: Павлик Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: Павлик Анатолий Александрович

Место жительства
С 2012
Рождение ребёнка
15.10.2014

Дочь: Павлик София Анатольевна

Отец ребёнка: Павлик Анатолий Александрович

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