Павлик (Нагорная) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1993
Место жительства
С 1993
Бракосочетание
Между 2009 и 2012
Рождение ребёнка
02.04.2012
Сын: Павлик Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: Павлик Анатолий Александрович
Место жительства
С 2012
Рождение ребёнка
15.10.2014
Дочь: Павлик София Анатольевна
Отец ребёнка: Павлик Анатолий Александрович