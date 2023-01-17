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Павлик Анатолий Александрович

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Место рождения

Новогригоровское

Дата рождения

25.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 2009 и 2012

Жена: Павлик Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.2012

Сын: Павлик Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Павлик Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.2014

Дочь: Павлик София Анатольевна

Мать ребёнка: Павлик Екатерина Николаевна

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