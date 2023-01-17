Павлик Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 2009 и 2012
Рождение ребёнка
02.04.2012
Сын: Павлик Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Павлик Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.2014
Дочь: Павлик София Анатольевна
Мать ребёнка: Павлик Екатерина Николаевна