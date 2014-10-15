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Павлик София Анатольевна
Павлик София Анатольевна
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Место рождения
Новогригоровское
Дата рождения
15.10.2014
Пол
Женский
Отец
Павлик Анатолий Александрович
1983 г.р.
Мать
Павлик (Нагорная) Екатерина Николаевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2014
Отец:
Павлик Анатолий Александрович
Мать:
Павлик Екатерина Николаевна
Новогригоровское
Место жительства
С 2014
Новогригоровское
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