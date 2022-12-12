Нагорный Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1966
Отец: Нагорный Иван Иванович
Место жительства
С 1966
Бракосочетание
Между 1989 и 1992
Рождение ребёнка
28.02.1992
Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1993
Дочь: Павлик Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.2000
Дочь: Нагорная Александра Николаевна
Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна