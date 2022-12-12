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Нагорный Николай Иванович

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

27.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1966

Отец: Нагорный Иван Иванович

Мать: Нагорна Светлана Петровна

Место жительства
С 1966
Бракосочетание
Между 1989 и 1992

Жена: Нагорная Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1992

Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1993

Дочь: Павлик Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.2000

Дочь: Нагорная Александра Николаевна

Мать ребёнка: Нагорная Людмила Николаевна

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