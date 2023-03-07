Нагорна (Дорофеева) Светлана Петровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940
Место жительства
С 1940
Бракосочетание
Между 1960 и 1963
Рождение ребёнка
21.05.1963
Сын: Нагорный Александр Иванович
Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1965
Дочь: Каплун Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1966
Сын: Нагорный Николай Иванович
Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1974
Дочь: Нагорная Галина Ивановна
Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1977
Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович