Нагорна (Дорофеева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорна (Дорофеева) Светлана Петровна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

26.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940

Отец: Дорофеев Пётр Степанович

Мать: Дорофеева Александра Даниловна

Место жительства
С 1940
Бракосочетание
Между 1960 и 1963

Муж: Нагорный Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1963

Сын: Нагорный Александр Иванович

Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1965

Дочь: Каплун Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1966

Сын: Нагорный Николай Иванович

Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1974

Дочь: Нагорная Галина Ивановна

Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1977

Сын: Нагорный Иван Иванович

Отец ребёнка: Нагорный Иван Иванович

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