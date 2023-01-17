Каплун (Нагорная) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Нагорная) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

08.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1965

Отец: Нагорный Иван Иванович

Мать: Нагорна Светлана Петровна

Место жительства
С 1965
Бракосочетание
Между 1981 и 1988

Муж: Каплун Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
14.07.1988

Сын: Каплун Назар Валерьевич

Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1988
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Неборак Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.02.1998

Сын: Каплун Роман Валерьевич

Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.10.2002

Сын: Медведев Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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