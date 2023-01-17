Каплун (Нагорная) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1965
Отец: Нагорный Иван Иванович
Место жительства
С 1965
Бракосочетание
Между 1981 и 1988
Рождение ребёнка
14.07.1988
Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович
Место жительства
С 1988
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Неборак Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
13.02.1998
Отец ребёнка: Каплун Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
26.10.2002
Сын: Медведев Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан