Дорофеева (Слюзко) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Слюзко) Александра Даниловна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

30.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1913
Бракосочетание
Между 1929 и 1938

Муж: Дорофеев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1938

Сын: Дорофеев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
26.05.1940

Дочь: Нагорна Светлана Петровна

Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
15.10.1942

Дочь: Мельник Ольга Петровна

Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
31.05.1946

Сын: Дорофеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович

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