Дорофеева (Слюзко) Александра Даниловна
Место рождения
Дата рождения30.10.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Бракосочетание
Между 1929 и 1938
Рождение ребёнка
01.09.1938
Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
26.05.1940
Дочь: Нагорна Светлана Петровна
Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
15.10.1942
Дочь: Мельник Ольга Петровна
Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
31.05.1946
Сын: Дорофеев Николай Петрович
Отец ребёнка: Дорофеев Пётр Степанович