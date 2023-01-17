Нагорная (Тарасенко) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1989 и 1992
Рождение ребёнка
28.02.1992
Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович
Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
14.04.1993
Дочь: Павлик Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.11.2000
Дочь: Нагорная Александра Николаевна
Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович