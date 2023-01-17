Нагорная (Тарасенко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная (Тарасенко) Людмила Николаевна

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Место рождения

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым

Дата рождения

10.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Место жительства
С 1973
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1989 и 1992

Муж: Нагорный Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1992

Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович

Место жительства
С 1992
Рождение ребёнка
14.04.1993

Дочь: Павлик Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.11.2000

Дочь: Нагорная Александра Николаевна

Отец ребёнка: Нагорный Николай Иванович

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