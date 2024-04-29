Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна 18.08.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1917

Дата смерти

29.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917

Отец: Пасынков Израиль

Мать: Казарновская Сима Юдовна

Бракосочетание
12.01.1944

Муж: Бим Гиля Шоломович

г. Москва, РСФСР СССР
Супруг(-а): Гиля Шоломович Бим
Рождение ребёнка
15.06.1945

Сын: Бим Александр Гильич

Отец ребёнка: Бим Гиля Шоломович

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Бим Юрий Гильич

Отец ребёнка: Бим Гиля Шоломович

Смерть
29.03.1970
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 121
Ehepartner: Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden

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