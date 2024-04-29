Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1917
Дата смерти29.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917
Отец: Пасынков Израиль
Мать: Казарновская Сима Юдовна
Бракосочетание
12.01.1944
Муж: Бим Гиля Шоломович
г. Москва, РСФСР СССР
Супруг(-а): Гиля Шоломович Бим
Рождение ребёнка
15.06.1945
Сын: Бим Александр Гильич
Отец ребёнка: Бим Гиля Шоломович
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Бим Юрий Гильич
Отец ребёнка: Бим Гиля Шоломович
Смерть
29.03.1970
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 121
Ehepartner: Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden