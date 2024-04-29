Пасынков Израиль Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пасынков Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пасынкова) Зинаида Израилевна

Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна

Рождение ребёнка
18.08.1917

Дочь: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна

Смерть
Неизвестно

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