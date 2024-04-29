Казарновская Сима Юдовна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казарновская Сима Юдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

18.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Юда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казарновский Юрий Ильич

Отец ребёнка: Казарновский Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарновский Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пасынкова) Зинаида Израилевна

Отец ребёнка: Пасынков Израиль

Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Казарновский Соломон Ильич

Отец ребёнка: Казарновский Илья

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.08.1917

Дочь: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

Отец ребёнка: Пасынков Израиль

Смерть
18.08.1961
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 120

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