Казарновская Сима Юдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти18.08.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Юда
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казарновский Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казарновский Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пасынкова) Зинаида Израилевна
Отец ребёнка: Пасынков Израиль
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Казарновский Соломон Ильич
Отец ребёнка: Казарновский Илья
г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.08.1917
Дочь: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна
Отец ребёнка: Пасынков Израиль
Смерть
18.08.1961
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 120