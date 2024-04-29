Казарновский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казарновская Сима Юдовна
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Казарновский Соломон Ильич
Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна
г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно