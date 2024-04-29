Казарновский Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казарновский Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казарновский Юрий Ильич

Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казарновская Сима Юдовна

Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Казарновский Соломон Ильич

Мать ребёнка: Казарновская Сима Юдовна

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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