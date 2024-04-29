Бим Гиля Шоломович
Место рожденияг. Витебск, Российская Империя
Дата рождения21.09.1908
Дата смерти03.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1908
г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
12.01.1944
г. Москва, РСФСР СССР
Супруг(-а): Гиля Шоломович Бим
Рождение ребёнка
15.06.1945
Сын: Бим Александр Гильич
Мать ребёнка: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Бим Юрий Гильич
Мать ребёнка: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна
Смерть
03.02.1983
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 121