Бим Гиля Шоломович 21.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Гиля Шоломович

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Место рождения

г. Витебск, Российская Империя

Дата рождения

21.09.1908

Дата смерти

03.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1908

Отец: Бим Шолом-Довид Мовшевич

Мать: Бим (Блинкова) Сарра-Ента (Слава) Давыдовна

г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
12.01.1944

Жена: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

г. Москва, РСФСР СССР
Супруг(-а): Гиля Шоломович Бим
Рождение ребёнка
15.06.1945

Сын: Бим Александр Гильич

Мать ребёнка: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Бим Юрий Гильич

Мать ребёнка: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

Смерть
03.02.1983
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 10-11, ограда/участок 121

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