Бим Александр Гильич 15.06.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Александр Гильич

Место рождения

г. Москва, РСФСР, СССР

Дата рождения

15.06.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1945

Отец: Бим Гиля Шоломович

Мать: Бим (Пасынкова) Эсфирь Израилевна

г. Москва, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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