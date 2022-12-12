Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.12.1823

Дата смерти

11.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1823

Отец: Кистер (von Küster) Василий Иванович

Мать: Кистер (von Küster) Елена

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Парланд (parland) Мария (Marie Charlotte)

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) ?

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
15.05.1856

Жена: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рюккер Шарлотта Николаевна

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Дочь: Йоргенс Луиза (Лили) Николаевна

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Moor (mohr) Анна (Annette Wilhemine)

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1862

Сын: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1864

Жена: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кистер (von Küster) ?

Смерть
11.03.1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское кладбище
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