Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Место рождения
Дата рождения03.12.1823
Дата смерти11.03.1870
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1823
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Парланд (parland) Мария (Marie Charlotte)
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) ?
Бракосочетание
15.05.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рюккер Шарлотта Николаевна
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Дочь: Йоргенс Луиза (Лили) Николаевна
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Moor (mohr) Анна (Annette Wilhemine)
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)
Рождение ребёнка
30.09.1862
Сын: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)
Развод
Около 1864
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кистер (von Küster) ?
Смерть
11.03.1870
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище