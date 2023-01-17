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Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.09.1862

Дата смерти

16.10.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1862

Отец: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Мать: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
05.11.1887

Жена: Кистер Аделаида Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Вильгельм Эдуард Александр (Василий Николаевич) Кистер
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Кистер (von Küster) Николай-Владимир (Nikolaus Wladimir)

Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Кистер Василий-Андрей

Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Вера-Екатерина

Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Петрова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
служащий страхового общества
Смерть
16.10.1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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