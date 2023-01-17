Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Место рождения
Дата рождения30.09.1862
Дата смерти16.10.1923
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1862
Отец: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Бракосочетание
05.11.1887
Жена: Кистер Аделаида Львовна
Супруг(-а): Вильгельм Эдуард Александр (Василий Николаевич) Кистер
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Кистер (von Küster) Николай-Владимир (Nikolaus Wladimir)
Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна
Рождение ребёнка
22.06.1890
Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Вера-Екатерина
Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Петрова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Кистер Аделаида Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
служащий страхового общества
Смерть
16.10.1923
Похороны
Неизвестно