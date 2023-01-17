Кистер (Вильцер) Аделаида Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистер (Вильцер) Аделаида Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вильцер Лев (Ludwig) Богданович

Мать: Вильцер (wiltzer) Каролина Тереза

Бракосочетание
05.11.1887

Муж: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Вильгельм Эдуард Александр (Василий Николаевич) Кистер
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Кистер (von Küster) Николай-Владимир (Nikolaus Wladimir)

Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Кистер Василий-Андрей

Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Вера-Екатерина

Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Петрова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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