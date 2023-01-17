Кистер (Вильцер) Аделаида Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1887
Супруг(-а): Вильгельм Эдуард Александр (Василий Николаевич) Кистер
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Кистер (von Küster) Николай-Владимир (Nikolaus Wladimir)
Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Рождение ребёнка
22.06.1890
Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Вера-Екатерина
Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Петрова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Смерть
Неизвестно