Вильцер (Wiltzer) (Rossi (Росси)) Каролина Тереза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильцер (Wiltzer) (Rossi (Росси)) Каролина Тереза

Вильцер (Wiltzer) (Rossi (Росси)) Каролина Тереза

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.08.1840

Дата смерти

04.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистер Аделаида Львовна

Отец ребёнка: Вильцер Лев (Ludwig) Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Otsen Отсен Элла

Отец ребёнка: Вильцер Лев (Ludwig) Богданович

Смерть
04.08.1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close