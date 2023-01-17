Вильцер (Wiltzer) (Rossi (Росси)) Каролина Тереза
Место рождения
Дата рождения30.08.1840
Дата смерти04.08.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистер Аделаида Львовна
Отец ребёнка: Вильцер Лев (Ludwig) Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Otsen Отсен Элла
Отец ребёнка: Вильцер Лев (Ludwig) Богданович
Смерть
04.08.1876