Вильцер Лев (Ludwig) Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильцер Лев (Ludwig) Богданович

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Место рождения

Цесис, Cēsu novads

Дата рождения

03.07.1835

Дата смерти

16.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистер Аделаида Львовна

Мать ребёнка: Вильцер (wiltzer) Каролина Тереза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Otsen Отсен Элла

Мать ребёнка: Вильцер (wiltzer) Каролина Тереза

Работа или профессия
Неизвестно
врач, Koll.Rat
Смерть
16.06.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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