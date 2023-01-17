Вильцер Лев (Ludwig) Богданович
Место рождения
Дата рождения03.07.1835
Дата смерти16.06.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистер Аделаида Львовна
Мать ребёнка: Вильцер (wiltzer) Каролина Тереза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Otsen Отсен Элла
Мать ребёнка: Вильцер (wiltzer) Каролина Тереза
Работа или профессия
Неизвестно
врач, Koll.Rat
Смерть
16.06.1888
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище