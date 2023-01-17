Кистер (von Küster) (Юнге (Junge)) Александра (Alexandrine Marie) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистер (von Küster) (Юнге (Junge)) Александра (Alexandrine Marie)

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

09.02.1839

Дата смерти

13.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Бракосочетание
15.05.1856

Муж: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рюккер Шарлотта Николаевна

Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Дочь: Йоргенс Луиза (Лили) Николаевна

Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Moor (mohr) Анна (Annette Wilhemine)

Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1862

Сын: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)

Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1864

Муж: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Бракосочетание
1864

Муж: Брокнер (brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm)

Рождение ребёнка
11.02.1865

Сын: Брокнер (brockner) Фердинанд (Ferdinand Albert)

Отец ребёнка: Брокнер (brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.02.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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