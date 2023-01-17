Кистер (von Küster) (Юнге (Junge)) Александра (Alexandrine Marie)
Место рождения
Дата рождения09.02.1839
Дата смерти13.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рюккер Шарлотта Николаевна
Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Дочь: Йоргенс Луиза (Лили) Николаевна
Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Moor (mohr) Анна (Annette Wilhemine)
Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Рождение ребёнка
30.09.1862
Сын: Кистер Вильгельм (Василий Николаевич)
Отец ребёнка: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)
Развод
Около 1864
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
11.02.1865
Сын: Брокнер (brockner) Фердинанд (Ferdinand Albert)
Отец ребёнка: Брокнер (brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm)
Смерть
13.02.1905