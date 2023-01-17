Брокнер (Brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брокнер (Brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1830

Дата смерти

19.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Жена: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Рождение ребёнка
11.02.1865

Сын: Брокнер (brockner) Фердинанд (Ferdinand Albert)

Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.08.1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское лютеранское кладбище
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