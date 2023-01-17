Брокнер (Brockner) Фердинанд (Фёдор) (Ferdinand Wilhelm)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1830
Дата смерти19.08.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
11.02.1865
Сын: Брокнер (brockner) Фердинанд (Ferdinand Albert)
Мать ребёнка: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)
Смерть
19.08.1901
Похороны
Неизвестно
Волковское лютеранское кладбище