Рюккер (Кистер) Шарлотта Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюккер (Кистер) Шарлотта Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кистер (von Küster) Николай (Nikolai Wilhelm)

Мать: Кистер (von Küster) Александра (Alexandrine Marie)

Бракосочетание
1877

Муж: Christien Albert

Бракосочетание
1888

Муж: Von Rücker Эрнест

Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Рюккер Рудольф Эрнестович

Отец ребёнка: Von Rücker Эрнест

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Waldhauer Нина Эрнестовна

Отец ребёнка: Von Rücker Эрнест

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1932
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