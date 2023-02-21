Рюккер (Кистер) Шарлотта Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
1877
Муж: Christien Albert
Бракосочетание
1888
Муж: Von Rücker Эрнест
Рождение ребёнка
23.06.1889
Сын: Рюккер Рудольф Эрнестович
Отец ребёнка: Von Rücker Эрнест
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Waldhauer Нина Эрнестовна
Отец ребёнка: Von Rücker Эрнест
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1932