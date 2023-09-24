Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мащинский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мащинская- Кузнецова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мащинский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мащинская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мащинская Аннна Михайловна
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мащинская Галина Михайловна
Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович
Смерть
1977