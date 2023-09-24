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Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гынгазов Семён Васильевич

Мать: Гынгазова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мащинский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мащинская- Кузнецова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мащинский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мащинская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мащинская Аннна Михайловна

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мащинская Галина Михайловна

Отец ребёнка: Мащинский Михаил Иванович

Смерть
1977

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