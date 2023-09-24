Гынгазов Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Гынгазов Василий Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гынгазова Дария Семёновна
Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гынгазов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гынгазов Владимир Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гынгазов Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна
Смерть
1947