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Гынгазов Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гынгазов Василий Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гынгазова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гынгазова Дария Семёновна

Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гынгазов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гынгазов Владимир Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гынгазов Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Гынгазова Мария Кирилловна

Смерть
1947

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