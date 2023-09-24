Гынгазова Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гынгазова Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гынгазов Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гынгазов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гынгазова Дария Семёновна

Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гынгазов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно

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