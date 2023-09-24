Гынгазова Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гынгазов Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гынгазова Дария Семёновна
Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гынгазов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Гынгазов Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно