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Мащинский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мащинский Иван

Мать: Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мащинский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мащинская- Кузнецова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мащинский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мащинская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мащинская Аннна Михайловна

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мащинская Галина Михайловна

Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна

Смерть
1945

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