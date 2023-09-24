Мащинский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Мащинский Иван
Мать: Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мащинский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мащинская- Кузнецова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мащинский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мащинская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мащинская Аннна Михайловна
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мащинская Галина Михайловна
Мать ребёнка: Гынгазова- Мащинская Прасковья Семёновна
Смерть
1945