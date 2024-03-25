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Никитин Иван Григорьевич

Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никитин Григорий Степанович

Мать: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Никитин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Матрона Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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