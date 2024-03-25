Никитин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Никитина Матрона Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно