Никитина (Токарева) Матрона Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно