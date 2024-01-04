Никитина (Токарева) Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Токарева) Матрона Фёдоровна

Место рождения

Опалихино, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Опалихино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Никитин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Григорьевич

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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