Никитин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Никитин Филат Степанович
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Желтышева Макорина Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Никитин Фотей Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Никитин Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно