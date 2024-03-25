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Никитин Григорий Степанович

Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Никитин Филат Степанович

Мать: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Никитин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Желтышева Макорина Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Никитин Фотей Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Никитин Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Лисафья Ивановна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Лисафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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