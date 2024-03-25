Никитин Филат Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Филат Степанович

Место рождения

Варницы, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1663

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Никитин (никитников) Степан Исакович

Мать: не указана

Варницы, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Никитин Аммос Степанович

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1698

Сын: Никитин Родион Степанович

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1703

Сын: Никитин Иван Филатович

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1711

Сын: Никитин Георгий (Егор) Степанович

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1718

Сын: Никитин Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1775
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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