Никитин Филат Степанович
Место рождения
Дата рождения1663
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Никитин (никитников) Степан Исакович
Рождение ребёнка
1693
Рождение ребёнка
1698
Сын: Никитин Родион Степанович
Рождение ребёнка
1703
Рождение ребёнка
1711
Сын: Никитин Георгий (Егор) Степанович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Никитин Григорий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1775