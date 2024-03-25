Никитина (Жукова) Лисафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Жукова) Лисафья Ивановна

Место рождения

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Никитин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Желтышева Макорина Григорьевна

Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Никитин Фотей Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Никитин Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Григорий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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