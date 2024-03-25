Никитина (Жукова) Лисафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Желтышева Макорина Григорьевна
Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Никитин Фотей Григорьевич
Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Никитин Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Никитин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно