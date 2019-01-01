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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3489Усть-Кишертское, сел.при рч. Кишертке.2525272809820Церковь православная 1. Волостное правление. Торжки по субботам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1114. Кишерть, село бывшее владельческое, при реке Сылве, дворов 32, жителей 220, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, торжок
1206. Усть-Кишертское, село бывшее государственное, при речке Кишертке и озере Молебском, дворов 272, жителей 1611, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церк Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Усть-Кишерть, на р. Усть-Кищертке, прав. церк., зем. шк., ремесленное учил., нар. библ., вол. правл., зем. стан., ж.-д. стан., фельдш. ветерин. пункт, еженедельн. б Показать все Усть-Кишертское общество254746777Бывшие государственныеПравославныеРусские26—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кишертское
село Усть-Кишертское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13230Усть-Кишертьсело57°22'00"57°16'00"O-40-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624428101с Усть-Кишертьсело