село Усть-Кишерть, село Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Кишерть

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3489Усть-Кишертское, сел.при рч. Кишертке.2525272809820Церковь православная 1. Волостное правление. Торжки по субботам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кишертская волость
1114. Кишерть, село бывшее владельческое, при реке Сылве, дворов 32, жителей 220, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, торжок
Кунгурский уезд, Усть-Кишертская волость
1206. Усть-Кишертское, село бывшее государственное, при речке Кишертке и озере Молебском, дворов 272, жителей 1611, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церк Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Усть-Кишертская волость
3) с. Усть-Кишерть, на р. Усть-Кищертке, прав. церк., зем. шк., ремесленное учил., нар. библ., вол. правл., зем. стан., ж.-д. стан., фельдш. ветерин. пункт, еженедельн. б Показать все Усть-Кишертское общество254746777Бывшие государственныеПравославныеРусские26

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кишертская волость
село Кишертское
Кунгурский уезд, Усть-Кишертская волость
село Усть-Кишертское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
13230Усть-Кишертьсело57°22'00"57°16'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Усть-Кишертское сельское поселение
57624428101с Усть-Кишертьсело
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