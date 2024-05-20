Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Место рождения

Украина

Дата рождения

1874

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Куликов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Куликов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Сталинградская обл. Эльтонский район
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Куликов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Куликова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Куликов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Куликов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Бардикова (Куликова) Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Куликова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович

Смерть
1959

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