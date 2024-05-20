Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1874
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Куликов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Сталинградская обл. Эльтонский район
Рождение ребёнка
01.01.1906
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Куликова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Куликов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Куликов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Бардикова (Куликова) Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Куликова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Стефанович
Смерть
1959