Куликов Алексей Григорьевич
Место рожденияСталинградская обл. Эльтонский район
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти06.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Сталинградская обл. Эльтонский район
Рождение ребёнка
24.04.1927
Дочь: Юдина (Куликова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Куликов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Анна Федоровна
Сталинградская обл. Эльтонский район
Смерть
06.10.1943