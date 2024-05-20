Куликов Алексей Григорьевич 1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Сталинградская обл. Эльтонский район

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

06.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Куликов Григорий Стефанович

Мать: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Сталинградская обл. Эльтонский район
Рождение ребёнка
24.04.1927

Дочь: Юдина (Куликова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Куликов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Анна Федоровна

Сталинградская обл. Эльтонский район
Смерть
06.10.1943

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