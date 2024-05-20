Куликова (Ключкина) Анна Федоровна 01.01.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Ключкина) Анна Федоровна

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Место рождения

Село Заплавное Ленинский район

Дата рождения

01.01.1906 ст.

Дата смерти

14.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906 ст.

Отец: Ключкин Федор

Мать: Ключкина Мария

Село Заплавное Ленинский район
Рождение ребёнка
24.04.1927

Дочь: Юдина (Куликова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Куликов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Григорьевич

Сталинградская обл. Эльтонский район
Смерть
14.06.1986

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