Куликова (Ключкина) Анна Федоровна
Место рожденияСело Заплавное Ленинский район
Дата рождения01.01.1906 ст.
Дата смерти14.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906 ст.
Отец: Ключкин Федор
Мать: Ключкина Мария
Село Заплавное Ленинский район
Рождение ребёнка
24.04.1927
Дочь: Юдина (Куликова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Куликов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей Григорьевич
Сталинградская обл. Эльтонский район
Смерть
14.06.1986