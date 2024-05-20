Куликов Григорий Стефанович 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Григорий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Куликов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Куликов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Сталинградская обл. Эльтонский район
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Куликов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Куликова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Куликов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Куликов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Бардикова (Куликова) Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Куликова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Смерть
1925

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