Куликов Григорий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Куликов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Сын: Куликов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Дочь: Куликова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Сын: Куликов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Сын: Куликов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Дочь: Бардикова (Куликова) Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна
Дочь: Куликова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна