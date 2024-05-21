Куликов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1937
Дочь: Куликова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
Эльтон
Рождение ребёнка
02.08.1939
Сын: Куликов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1941
Дочь: Савина (Куликова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна
г. Краснослободск Сталинградской обл
Смерть
?.03.1943