Куликов Иван Григорьевич 01.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Куликов Григорий Стефанович

Мать: Куликова (Мамонтова) Фёкла Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Дочь: Куликова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Эльтон
Рождение ребёнка
02.08.1939

Сын: Куликов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Савина (Куликова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова (Ключкина) Пелагея Федоровна

г. Краснослободск Сталинградской обл
Смерть
?.03.1943

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