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Филипович Давыд Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Филипович Варфоломей Львович

Мать: Филипович Лукия Семёновна

Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Филипович Константин Давыдович

Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна

Рождение ребёнка
12.09.1863

Дочь: Филипович Ефровинья Давыдовна

Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Филипович Семён Давыдович

Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Филипович Антоний Давыдович

Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна

Рождение ребёнка
20.12.1869

Сын: Филипович Игнат Давыдович

Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна

Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Филипович Иван Давыдович

Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипович Богумила Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипович Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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