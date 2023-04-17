Филипович Давыд Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
21.09.1861
Сын: Филипович Константин Давыдович
Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1863
Дочь: Филипович Ефровинья Давыдовна
Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Филипович Семён Давыдович
Мать ребёнка: Филипович Анна Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1868
Сын: Филипович Антоний Давыдович
Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна
Рождение ребёнка
20.12.1869
Сын: Филипович Игнат Давыдович
Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна
Рождение ребёнка
29.08.1872
Мать ребёнка: Филипович Богумила Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филипович Анна Павловна
Смерть
Неизвестно